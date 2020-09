Ancora 1.695 casi di positività al Coronavirus individuati nel Paese.

Meno di ieri (1.733 contagi), ma comunque alti se si considera che anche il numero di tampono, oggi, è sceso di 5.427 unità.

Il totale delle persone che in Italia hanno contratto la malattia è pari a 276.338. I tamponi analizzati nelle ultime 24 ore sono stati 107.658, portando il computo complessivo dei test a quota 9.142.401. È quanto emerge dal bollettino pubblicato dalla Protezione Civile.

Ecco i dati sulle persone attualmente positive al Coronavirus regione per regione:

7.922 in Lombardia

3.807 nel Lazio

3.251 in Emilia-Romagna

2.877 in Veneto

2.844 in Campania

1.889 in Toscana

1.685 in Piemonte

1.343 in Sicilia

1.122 in Puglia

1.070 in Sardegna

707 in Liguria

483 in Abruzzo

445 in Friuli Venezia Giulia

369 nelle Marche

337 in Umbria

325 in Calabria

276 a Trento

218 a Bolzano

115 in Basilicata

75 in Molise

34 in Valle d’Aosta