Anche oggi, arriva il consueto bollettino in merito alla situazione Covid in Italia.

Dall’inizio dell’epidemia di coronavirus, almeno 1.601.554 persone (compresi guariti e morti) hanno contratto il virus Sars-CoV-2: i nuovi casi sono +16.377, +1% rispetto al giorno prima (ieri erano +20.648), mentre i decessi odierni sono +672, +1,2% (ieri erano +541), per un totale di 55.576 vittime da febbraio.





Le persone guarite o dimesse complessivamente sono 757.507: +23.004 quelle uscite oggi dall’incubo Covid, +3,1% (ieri erano +13.642). E gli attuali positivi — i soggetti che adesso hanno il virus — risultano essere in totale 788.471, pari a – 7.300 rispetto a ieri, -0,9% (ieri erano +6.463).

La flessione degli attuali positivi — sono in calo e con il segno meno davanti per la quarta volta in novembre — indica che i guariti, sommati ai decessi, sono in numero maggiore rispetto ai nuovi positivi.