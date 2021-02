Sta facendo discutere il caso di un uomo morto a Baronissi, in provincia di Salerno, per Covid dopo essersi reinfettato per la seconda volta a distanza di quasi un anno.

Il paziente è deceduto al Covid-center dell’ospedale ‘Da Procida’ di Salerno.





“Il Coronavirus non ci lascia scampo. È purtroppo deceduto all’Ospedale “Da Procida” di Salerno un altro nostro concittadino, il signor Matteo Bevilacqua, residente ad Aiello, aveva superato nella scorsa primavera un primo contagio ma la seconda infezione, contratta alcune settimane or sono, non gli ha risparmiato la vita. Le condoglianze più sentite alla compagna e alla famiglia tutta”- si legge in un post social in cui il sindaco Gianfranco Valiante esprime cordoglio dell’Amministrazione comunale e di tutta la città.