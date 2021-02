Hanno affittato l’appartamento di un residence per riunirsi e far festa di sabato sera ma l’intervento della Polizia ha messo fine alla festa con una raffica di multe per aver violato le normative anti contagio.

È quanto è accaduto la scorsa notte a Rimini, nella zona di Marina Centro, dove, come riporta “FanPage.it”, sono stati sanzionati otto giovani di cui cinque minorenni. L’intervento degli agenti è avvenuto intorno alle due e mezzo di notte per diverse segnalazioni di residenti su giovani che dopo aver fatto baccano in strada si erano rifugiati in un residence nelle vicinanze.





Giunti sul posto i poliziotti hanno notato ragazzi affacciati alle finestre dal terzo piano. Agli agenti sull’uscio della casa, secondo quanto ricostruito, un ragazzo di 21 anni ha provato a nascondere quanto stava accadendo. Gli altri sette amici erano sdraiati sui letti, vestiti, facendo finta di dormire. Alla fine il giovane ha confessato che aveva prenotato l’appartamento per far festa con gli amici, tutti residenti in città.