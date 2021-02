Nuovo focolaio di Coronavirus, stavolta a Cupra Marittima in provincia di Ascoli, oltre una ventina di contagiati.

Secondo quanto riporta “Notizie.it”, la diffusione dell’infezione ha avuto luogo in un locale in cui lo scorso 14 febbraio erano riunite circa novanta persone tra clienti e personale. Uno dei clienti in seguito ha avvertito il locale della positività e là è partito il tracciamento dei contatti. Il titolare del ristorante, che è stato chiuso e sanificato, ha spiegato che al momento tutti i casi non sembrano in gravi condizioni.