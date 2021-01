Un focolaio di Covid è stato registrato nei giorni scorsi tra pazienti e operatori sanitari dell’ospedale San Giovanni Bosco di Torino.

Secondo quanto riporta “Fanpage.it”, interessato il reparto di Medicina del 6° piano, con 24 pazienti contagiati dal virus, che sono stati immediatamente trasferiti al Covid Hospital Martini. “Le misure di prevenzione e di contenimento da Covid 19, previste dai protocolli, sono sempre state rispettate e non si è mai abbassato il livello di controllo”, precisa una nota dell’Asl Città di Torino, sottolineando che “immediatamente si è attivato il protocollo di sanificazione di tutto l’Ospedale San Giovanni Bosco e sono inoltre state attivate procedure più stringenti per il reparto di Medicina, che prevedono di ricoverare non oltre 2 pazienti per stanza, per almeno 15 giorni. Al momento sono stati sospesi i nuovi ricoveri solo nel reparto di Ortopedia, mentre gli altri reparti continuano ad accogliere pazienti”.