Ad oggi in Italia ci sono 119.827 casi totali di contagio da coronavirus, di cui 14.681 decessi e 19.758 guariti. Questa la fotografia dell’emergenza Covid 19 in Italia fatta da Angelo Borrelli, capo della Protezione civile, nella conferenza stampa di oggi, venerdì 3 aprile, in cui ha comunicato il bollettino dell’epidemia. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 766 morti in più rispetto a ieri, mentre il numero di guariti è di 1.480. I ricoverati con sintomi sono 28.741, quelli in terapia intensiva ammontano a 4.068 mentre quelli in isolamento domiciliare sono 52.579. In totale ci sono 4585 casi in più mentre 619.849 sono i tamponi totali effettuati sinora.

I pazienti positivi nelle regioni

In base ai dati ufficiali della Protezione civile, il numero di persone al momento positive al SARS-CoV-2 è così distribuito di regione in regione:

26.189 in Lombardia

12.178 in Emilia Romagna

8.861 in Veneto

9.130 in Piemonte

3.631 nelle Marche

4.909 in Toscana

2.746 in Liguria

1.659 a Trento

1.209 a Bolzano

3.009 nel Lazio

2.352 in Campania

1.324 in Friuli Venezia Giulia

1.949 in Puglia

1.301 in Abruzzo

920 in Umbria

1.664 in Sicilia

744 in Sardegna

560 in Valle d’Aosta

662 in Calabria

247 in Basilicata

144 in Molise