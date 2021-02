Incredibile a Varese dove si sta effettuando la vaccinazione anticoronavirus e si sono creati degli assembramenti di ultraottantenni per ricevere il vaccino. Secondo quanto riporta “Fanpage.it”, troppe persone si sono trovate tutte insieme in attesa, con una coda che arrivava anche all’esterno. Difficoltà non da poco per persone anche molto anziane, costrette ad attendere in piedi. E distanza di sicurezza decisamente non rispettata.