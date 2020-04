Come di consueto alle 18:00 Angelo Borrelli ha fornito il bilancio dei dati relativi a casi, morti e guariti di coronavirus verificatisi dall’inizio dell’epidemia all’8 aprile 2020. Rispetto alla giornata precedente vi sono state 3.836 persone diagnosticate positive in più, 542 nuove vittime e 2.099 guariti, il numero più alto dallo scoppio dell’emergenza. L’incremento delle persone attualmente positive è dunque pari a 1.195.

I positivi Regione per Regione

In base ai dati ufficiali della Protezione civile, il numero di persone al momento positive al SARS-CoV-2 è così distribuito di regione in regione:

28.545 in Lombardia

13.110 in Emilia Romagna

10.171 in Veneto

10.989 in Piemonte

3.562 nelle Marche

5.557 in Toscana

3.245 in Liguria

1.940 a Trento

1.281 a Bolzano

3.448 nel Lazio

2.859 in Campania

1.415 in Friuli Venezia Giulia

2.238 in Puglia

1.534 in Abruzzo

823 in Umbria

1.893 in Sicilia

840 in Sardegna

606 in Valle d’Aosta

755 in Calabria

270 in Basilicata

181 in Molise