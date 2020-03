Tre mesi interi in lockdown, con le attuali misure di confinamento: è quello che prevede l’epidemiologo britannico nominato come consulente del governo di Boris Johnson, Neil Ferguson, in merito al tempo in cui i britannici dovranno rimanere a casa per frenare l’epidemia da Covid-19. Queste le sue dichiarazioni rilasciate al Sunday Times, riportate da “fanpage.it”: “Dovremo mantenere queste misure in atto, a mio avviso, per un periodo di tempo significativo, probabilmente fino alla fine di maggio, forse anche all’inizio di giugno. Maggio è (una scadenza) ottimistica”. Il ministro portavoce del governo britannico, Michael Gove, ha avvertito i cittadini che “devono prepararsi a un periodo significativo di lockdown” per fare fronte alla pandemia di Covid-19. E il premier ha deciso che farà recapitare trenta milioni di lettere alle famiglie della Gran Bretagna per chiedere loro “di seguire le regole”.