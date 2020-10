Incredibile quanto successo a Dmitry Stuzhuk, preparatore atletico e influencer del fitness ucraino. L’uomo era un convinto negazionista del Covid, ma ieri è deceduto a causa di esso.

Infatti secondo quanto riporta “Il Messaggero” il preparatore atletico di 33 anni, ha contratto il virus durante un viaggio in Turchia. Egli sosteneva che il covid era una banale influenza, fatto sta che al suo ritorno in Ucraina è stato ricoverato in ospedale dato che le sue condizioni si erano aggravate.





Dopo otto giorni gli è stato permesso di lasciare il suo reparto piuttosto che rimanere in un ospedale sovraffollato di Kiev. Il decesso è stato causato da complicazioni a livello cardiaco.