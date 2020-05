Una giovane infermiera dell’ospedale di Tula, in Russia, si è presentata in corsia tra i pazienti del reparto di malattie infettive indossando soltanto una tuta protettiva trasparente, che mostrava quello che portava sotto, un bikini. Il motivo del gesto sarebbe da attribuire alla tuta protettiva che tiene molto caldi. “A causa del mancato rispetto dei requisiti per l’abbigliamento medico da parte di un dipendente dell’Ospedale Clinico Regionale di Tula, il Ministero della Salute riferisce che l’infermiera che ha violato questi requisiti è stata soggetta a una sanzione disciplinare sotto forma di osservazione”, riferisce l’agenzia di stampa RIA Novosti.