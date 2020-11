In tanti, come riporta “Gds.it”, si recano a Mondello in questa domenica per fare una passeggiata, distendersi in spiaggia a prendere il sole

«È una fortuna, in questo periodo di restrizioni avere la possibilità di fare una passeggiata al sole. Dovremmo stare a casa, mantenere di più le distanze, ma è anche bello approfittare di queste giornate», dice Chiara che passeggia per i viali con le sue amiche, tutte munite di mascherine.





Pippo invece si dirige frettolosamente verso la farmacia, ed è infastidito dal viavai: «Si possono fare le cose necessarie: fare la spesa, comprare i medicinali, dunque non si capisce perché siamo tutti qui. C’è chi è disteso in spiaggia, chi è in acqua e nessuno controlla».

«Abbiamo la fortuna di stare in una città soleggiata e di poterci godere questo sole fino all’ultimo», dice poi Daniela che insieme a Piero ha percorso tutto il lungomare fino ad arrivare alla piazza del borgo marinaro, dove, dice Piero, «c’è un discreto assembramento». «Temo che avendo la possibilità di stare all’esterno tutti si riversino nello stesso posto, e oggi le premesse da quello che vedo non sono buone», conclude.