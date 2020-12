Cadono le dieci zone rosse in Sicilia istituite dal governo regionale.

Bronte (nel Catanese), Cesarò e San Teodoro (in provincia di Messina), Misilmeri (nel Palermitano) e Vittoria (in provincia di Ragusa), Acate, e Comiso (sempre nel Ragusano), Camastra (in provincia di Agrigento), Ciminna (in provincia di Palermo) e Maniace (in provincia di Catania), sono in zona gialla da oggi.





Sono, infatti, scadute tutte le ordinanze del presidente Musumeci.