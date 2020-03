L’emergenza Coronavirus oltre a causare enormi danni dal punto di vista umano, sta causando anche il tracollo dell’economia. Per far fronte all’emergenza sul lato economico, il Premier Conte ha emanato il decreto “Cura Italia”, ma in Sicilia e Calabria è emergenza povertà. Infatti secondo quanto riporta “La Gazzetta del Sud, le persone che hanno più difficoltà a mangiare sono quelle del mezzogiorno italiano, ovvero Campania, Sicilia e Calabria. Di seguito le percentuali delle persone bisognose: