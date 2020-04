Diecimila firme, per chiedere la rimozione immediata del direttore generale dell’Asp di Siracusa, Lucio Salvatore Ficarra, e del direttore sanitario dell’Azienda Sanitaria di Siracusa, Anselmo Madeddu, sono state raccolte sulla piattaforma online change.org e inviate al presidente della Regione Nello Musumeci e all’assessore regionale alla salute Ruggero Razza. Promotore è l’ambientalista siracusano Giuseppe Patti che ha deciso di lanciare la raccolta di firme anche in seguito alla morte del direttore del Parco archeologico Calogero Rizzuto. “A Siracusa l’emergenza Covid-19 viene gestita con delle enormi lacune procedurali – si legge nella lettera di accompagnamento della petizione – Molti cittadini non si sentono tranquilli e chiedono un sistema sanitario adeguato a contrastare questa epidemia”.