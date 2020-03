Il rientro di studenti e lavoratori in Puglia dalla Lombardia e dal Veneto rischia di far allargare l’epidemia di Coronavirus in Regione. Solo l’ultimo fine settimana, secondo quanto riporta Repubblica, il 15% delle persone controllate nelle stazioni pugliese aveva febbre o sintomi influenzali. E in Puglia finora sono rientrate oltre 23mila persone, soltanto ieri se ne contavano 643, nonostante i blocchi, gli inviti a non muoversi e i divieti. Dagli ospedali fanno sapere che sono moltissimi i genitori dei ragazzi tornati in Regione che stanno curando per il Coronavirus. I loro figli, fino a pochi giorni prima, stavano nelle ex zone rosse. E proprio questo dato continua a preoccupare la Protezione Civile locale, che teme un aumento dei contagi.