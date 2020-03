Thomas Schaefer, assessore alle finanze della Germania, si è suicidato. L’uomo aveva 54 anni, ed è stato trovato morto nella zona dell’Assia. Con ogni probabilità l’assessore non ha retto lo stress per la pandemia di Coronavirus e ha deciso di farla finita. Schafer, esponente della Cdu, è stato trovato lungo i binari a Hochheim, tra Francoforte e Magonza, ha riferito la polizia, secondo cui ad avvertire i soccorsi è stato un testimone. Il ministro non è stato immediatamente identificato a causa delle numerose ferite riportate.