Cattive notizie dalla Germania in chiave di lotta al contagio da coronavirus: per la prima volta da marzo, infatti, il tasso del contagio R0 è tornato a salire riportandosi a quota 1. In pratica ogni persona ne contagia un’altra. Lo ha reso noto il Robert Koch Institut analizzando i dati del Paese. Secondo la stessa fonte, in Germania dall’inizio dell’epidemia si sono registrati 156.337 casi di contagio mentre le vittime sono 5.913. Secondo i dati della Johns Hopkins University, invece, i contagi sarebbero già oltre 158mila mentre i decessi oltre 6.100