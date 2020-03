«Per il ritorno dei cittadini dal nord ma anche per l’inciviltà, irresponsabilità e bestialità di componenti rilevanti della nostra società. Se continua questo andazzo, conteremo i morti e rischiamo di non avere posti per ospitare i vostri padri e le vostre madri». Queste le parole del governatore della Campania, Vincenzo De Luca, intervenuto in diretta Facebook.