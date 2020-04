La Bielorussia continua ad andare avanti almeno a livello di prime squadre. Ad affermarlo è stato il segretario generale della Federcalcio, Sergei Zhardetski a “ESPN”. Ecco qui di seguito le sue dichiarazioni: “Abbiamo fiducia nel nostro sistema sanitario e al momento non vi è motivo di sospendere il campionato. La situazione in Bielorussia non è così critica da dover fermare la competizione”. Attualmente la Bielorussia conta 351 casi.