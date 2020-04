Fabrizio Sala, vicepresidente di Regione Lombardia, ha parlato a “Sky TG24” in merito all’emergenza Coronavirus a Milano. Ecco di seguito le sue parole: “La mobilità ieri purtroppo era al 38%, non avevamo un dato così alto dal 20 di marzo, quindi la mobilità questa settimana è salita di più di 2 punti, che in Regione Lombardia vogliono dire decine di migliaia di persone. Vediamo che la mattina la mobilità sale gradualmente e a mezzogiorno ha il picco che si mantiene fino alle 16 e poi scende gradualmente. Per questo si può escludere che parte di quelle persone vadano a lavorare, perché dalle 12 alle 16 è chiaro che è una mobilità che riguarda anche persone comuni”.

Una nuova ordinanza attiva da questa notte?

“Stiamo discutendo con Roma affinché l’ordinanza nazionale possa inglobare anche la nostra, perché chiaramente siamo sempre favorevoli a un provvedimento unitario nazionale. Se però alcuni punti su cui abbiamo discusso non saranno recepiti emetteremo la nostra ordinanza, che avrà validità di sette giorni ed entrerà in vigore dalla mezzanotte di oggi”.

I test sierologici e per individuare eventuali anticorpi?

“La Lombardia ha una comunità scientifica importante, che sta testando test sierologici che verificano non solo la presenza di anticorpi ma anche la possibile immunità in un unico test. Stiamo testando anche tutti quelli che ci sono sul mercato, vanno verificati perché la maggior parte non sono attendibili, non hanno una percentuale di attendibilità tale che si possa escludere se qualcuno è positivo o negativo. L’obiettivo è trovare un test ideale che abbia un’alta percentuale di attendibilità, che si possa fare in grande numero, velocemente, e che possa dare entrambi gli indicatori: positività o negatività, presenza di anticorpi o meno e la possibilità di verificare se una persona è immune”.