L’emergenza Coronavirus continua in Italia e in Sicilia, ma essa non frena gli sbarchi dei migranti a Lampedusa. Infatti secondo quanto riporta “Tpi.it”, ieri sono sbarcate 67 persone e stamattina altre 57 persone. Queste le parole del sindaco dell’isola, Salvatore Martello, rilasciate all’Agi: ” Due giorni fa erano giunti in 34 e il primo cittadino aveva emesso una ordinanza sindacale che prevede che tutte le persone sbarcate siano direttamente trasferite dal Molo Favaloro all’interno del centro di accoglienza, dove resteranno in condizione di quarantena senza dunque potersi mai allontanare dalla struttura. La struttura (e l’isola) è dunque in forte difficoltà e in apprensione, non avendo spazi ulteriori per assicurare l’isolamento. I nuovi arrivati restano così sul molo. A questo punto non può trovare spazio più nessuno. Dovranno essere trasferiti. Stanno in banchina e se non li portano via resteranno lì”.