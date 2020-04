Secondo quanto riportato da “Repubblica”, come prevedibile anche il sindaco di Troina Fabio Venezia è risultato positivo al Covid-19, il risultato del tampone è arrivato in queste ore. Da giorni il primo cittadino si trovava in isolamento nella sua abitazione manifestando tutti i sintomi del virus, fortunatamente le sue condizioni cliniche non destano preoccupazione ed è in via di ripresa. Ieri, intanto, sono stati effettuati altri 190 tamponi all’interno dell’Oasi Maria Santissima prevalentemente ad operatori sanitari e non solo. Il campionamento proseguirà nei prossimi giorni fino a totale copertura del personale e contestualmente all’arrivo di ulteriori tamponi, in due giorni ne sono arrivati 550 una prima trance di 300 e una seconda di 250. Ad effettuare anche il secondo ciclo di tamponi dovranno essere tutti i positivi. La paura che con l’esito dei nuovi tamponi il numero delle persone contagiate tra operatori sanitari e non è destinato a crescere notevolmente, ma dall’altro la rassicurazione che isolando i positivi presto si riuscirà a sconfiggere il virus. Il focolaio sviluppatosi all’interno dell’Oasi, ad oggi ha coinvolto 100 disabili e 57 dipendenti contagiati, 9 sono rientrati nei loro paesi di residenza, 18 si trovano in isolamento presso la Cittadella dell’Oasi e la Domus Mariae e altri 6 sono attualmente ricoverati in ospedale. I restanti 24 dipendenti contagiati sono a casa in isolamento domiciliare e stanno rispettando con grande rigore le linee guida del Ministero della Salute. Quattro sono stati ad oggi i decessi, tutti disabili di mezz’età, in una nota l’Oasi scrive : “Per noi sono tristi e dolorosi momenti, come Istituto esprimiamo il nostro cordoglio alle famiglie”. La notizia positiva che una disabile ricoverata al centro Covid di Partinico nel palermitano è stata dimessa e sta meglio. Intanto le società del grippo Oasi srl e oasi Turismo, dirette da Giuseppe Ferrarello, lavorano alacremente per mantenere tutti i servizi necessari alla struttura, un lavoro certosino anche per gestire la gran mole di attrezzature e presidi medici frutto di donazioni. Arrivata stamani parte degli aiuti materiali dalla Regione si tratta di 4 mila mascherine FFP2, 50 mila e 600 mascherine chirurgiche, 900 Occhiali, 350 Tute, 32 mila e 500 guanti in nitrile, 45 mila guanti in lattex, 250 tamponi, 900 copriscarpe e 14 mila cuffie. “Grazie al presidente della Regione Musumeci e l’assessore alla Salute Razza – scrivono dall’Oasi – che continuano ad avere sempre un segno di attenzione costante nei confronti del nostro Istituto”. Il sindaco Fabio Venezia nel ringraziare coloro che in questi giorni hanno manifestato solidarietà non solo a parole ma anche con i fatti dice: “ I prossimi dieci giorni saranno decisivi per superare la fase emergenziale e per permettere l’azzeramento di nuovi contagi, v i chiedo dunque di rimanere a casa, di uscire solo per urgenze e necessità (la spesa una volta a settimana) e di rispettare tutte le regole. Solo in questo modo si potranno gettare le basi per ritornare ad un graduale contesto di normalità”.