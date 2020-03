Il rugby è il primo sport in Italia che si arrende definitivamente al coronavirus per la stagione in corso. A riportarlo è “TgCom24” il quale spiega che la Federazione ha infatti deliberato la sospensione definitiva della stagione 2019-2020 e stabilisce anche la mancata assegnazione dei titoli di Campione d’Italia previsti dai regolamenti e, al tempo stesso, di tutti i processi di promozione e retrocessione.