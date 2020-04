Continua l’emergenza Coronavirus in Italia e nel mondo, tragica la situazione di un bambino di 5 anni di Ancona. Secondo quanto riporta “Il Messaggero”, il papà del piccolo è morto per il virus, mentre la madre è malata. Allora il bimbo è stato affidato al Comune che sta facendo trascorrere la quarantena al bambino in un hotel di lusso, ovvero il Seeport Hotel. La mamma comunque sta migliorando e presto potrà tornare a casa.