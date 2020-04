Dopo l’ordinanza per la fase 2 firmata dalla governatrice della Calabria, Jole Santelli, che permette l’apertura di bar e ristoranti con tavoli all’aperto è arrivata la risposta ufficiale del ministro delle Autonomie, Francesco Boccia, che ha affermato: “Se il presidente della Calabria non ritirerà l’ordinanza entro stasera il governo procederà con la diffida. Il 95% delle ordinanze regionali è compatibile con il Dpcm mentre il restante 5% necessita di modiche che verranno fatte entro domenica in base ad un confronto costante con il governo e ai chiarimenti previsti nelle Faq di Palazzo Chigi”.