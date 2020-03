Continua l’emergenza Coronavirus in Italia e nel mondo, ma non tutti rispettano le norme anti Covid-19. Secondo quanto riporta “Tmw”,Gustavo Dybala, fratello dell’ex talento del Palermo, e la sua compagna sono stati denunciati per aver violato la quarantena dalle autorità di Cordoba. Rientrati in Argentina il 12 marzo dopo aver fatto visita al fratello a Torino, Gustavo e la compagna sarebbero dovuti restare in autoisolamento per 14 giorni, ma appena due giorni dopo l’inizio della quarantena hanno iniziato a lasciare ripetutamente la propria abitazione.