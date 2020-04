L’emergenza Coronavirus continua in Italia e nel mondo. Secondo quanto riporta “La Repubblica”, i tamponi al San Raffaele costano 120 euro l’uno, questo ha scatenato le ire di Samuele Astuti del Pd, di seguito le sue parole: “Mentre l’assessore Gallera ci dice che non si possono aumentare i tamponi perché mancherebbero i reagenti, veniamo a sapere che ci sono laboratori che li offrono privatamente per cifre molto variabili. Il San Raffaele, per esempio, li fornisce per un costo intorno ai 120 euro, altri al doppio”.