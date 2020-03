Sono più di mille – per l’esattezza 1.123 – i nuovi casi di coronavirus registrati in un solo giorno in Svizzera, un dato che porta il numero totale dei contagi a 14.336 positivi. Secondo quanto riporta” Fanpage”i morti sono complessivamente 257, con 22 vittime registrate da ieri. I tamponi effettuati per verificare il contagio sono oltre 111mila, con un percentuale di positivi del 13%. Casi si registrano in tutti i 26 cantoni della confederazione e anche nel principato del Liechtenstein.