Secondo quanto riportato dalla “Gazzetta del Sud”, dovrebbe definirsi a breve la situazione delle persone ospitate da martedì sera all’Hotel Europa, transitate con la traghetto Franza dalla Calabria a Tremestieri e costretti alla quarantena obbligatoria a Messina su diktat del governatore siciliano Nello Musumeci. Intesa di massima al “rilascio”, è attesa la comunicazione formale al Coc e alle forze dell’ordine per il via libera a proseguire verso le destinazioni originarie, in primis la provincia di Siracusa per le famiglie di etnia Sinti che a più riprese hanno palesato il proprio rifiuto a rimanere all’interno della struttura alberghiera di Pistunina. Istituzioni e operatori sul campo stanno predisponendo le procedure per mettere fine alla travagliata questione, che questa mattina ha visto in prima linea impegnato anche il sindaco Cateno De Luca, dopo la lunga e scrupolosa mediazione di Questura, Prefettura ed Esercito che con grande sforzi e impegno sono riusciti a tenere sotto controllo la situazione, frenando le proteste, anche eclatanti.