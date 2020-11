Buone notizie per la cantante, Iva Zanicchi, che finalmente è stata dimessa dall’Ospedale ed è guarita dal Coronavirus.

Ad annunciarlo è stata la stessa cantante con un post sul suo profilo Instagram. Di seguito quanto scritto dalla Zanicchi:





“Vado a casa, volevo ringraziare loro, perchè non sono solo eroi, sono professionisti. Fanno dei grandi sacrifici e non si fermano mai! Vi auguro ogni bene!!! e grazie anche a tutti voi per i bellissimi messaggi che ho ricevuto in questi giorni. Fate attenzione, un bacio”.