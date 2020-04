Il terzino del Manchester City Kyle Walker è finito ancora una volta al centro dell’attenzione per avere infranto nuovamente le regole dell’emergenza Coronavirus. Secondo quanto riportato dal tabloid inglese “The Sun”, il terzino del Manchester City, dopo essere stato sorpreso a fine marzo in vari pub di Londra con altri calciatori in piena pandemia, ha organizzato un festino a casa sua con un amico e due prostitute. Una settimana fa il calciatore della squadra di Guardiola invitava tutti a stare a casa per la pandemia Covid-19, ora rischia una sanzione del club inglese.