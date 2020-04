In merito ai decessi a causa del Coronavirus nel Regno Unito, si registra un nuovo balzo di 684 morti in più in 24 ore, mentre ieri ne erano 563, secondo gli ultimi dati aggiornati del ministero della Sanità britannico diffusi oggi. I decessi totali registrati salgono a 3.605, mentre i contagi passano da 33.718 a 38.168, con un record di 4.450 casi censiti in più in un giorno. I test eseguiti nel Paese superano infine i 173.700, a un ritmo quotidiano incrementato oltre quota 10.500.