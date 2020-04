Continua l’emergenza Coronavirus in Italia e nel mondo, negli Stati Uniti i dati sono sempre più drammatici. Secondo quanto riporta “Sky tg 24” i morti in 24 ore sono arrivati a 1920 e il presidente degli Usa, Donald Trump, ha dichiarato che tutti i 50 stati sono in stato di calamità per via della pandemia. L’epicentro è New York, dove il totale dei decessi è arrivato a quota 8627.