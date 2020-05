Per quanto riguarda il Genoa, da domani il gruppo riprenderà ad allenarsi in maniera collettiva, seguendo tutte le indicazioni scritte nel regolamento: sarà possibile effettuare partitelle oltre che esercizi in gruppo con o senza pallone. Secondo quanto riporta “ANSA” anche il terzo giro di tamponi effettuato dalla società a giocatori, staff tecnico e dirigenti a contatto con la squadra ha dato esito negativo.