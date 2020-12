Un genitore 44enne di Sissa Trecasali, comune in provincia di Parma, malgrado la riscontrata positività, è uscito per accompagnare il figlio a scuola.

Secondo quanto riporta “Notizie.it”, l’uomo è stato denunciato per la violazione della normativa sanitaria anti covid e anche per falso in quanto all’ingresso dell’istituto scolastico elementare ha dichiarato di non essere sottoposto a nessuna forma di isolamento.