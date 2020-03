In merito all’emergenza Coronavirus, è stata apportata una modifica al regolamento del Mondiale della Formula 1 2020 inserendo la sosta anticipata dell’evento. Reparti corse chiusi tre settimane tra marzo e aprile. “Modifiche al periodo di pausa estiva della Formula 1 sono state approvate – recita la nota – Il periodo di sosta obbligatorio per tutte le squadre spostato a marzo e aprile ed esteso da 14 a 21 giorni. Alla luce dell’impatto globale del coronavirus COVID-19, l’organizzazione del Campionato del Mondo FIA Formula 1, il World MotorSport Council ha approvato una modifica al regolamento sportivo FIA Formula 1 2020, spostando il periodo di paua estiva da luglio-agosto a marzo-aprile, estendendolo da 14 a 21 giorni. Tutti i partecipanti devono pertanto osservare un periodo di arresto di 21 giorni consecutivi nel periodo previsto. La modifica è stata approvata all’unanimità”. Di seguito il post in questione.