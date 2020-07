Lo scorso 8 giugno, secondo quanto riporta “Open.Online” è cominciata la sperimentazione dell’app “Immuni” in quattro regioni: Liguria, Abruzzo, Marche e Puglia. L’unico dato che si conosce su questa prima fase è quello della Liguria: dopo cinque giorni i codici dell’app sono stati attivati per tre pazienti positivi al Covid-19. Dal sistema sanitario è partita così la notifica a tutti i contatti che l’app aveva registrato nei giorni precedenti alla diagnosi. Secondo lo staff della ministra dell’Innovazione Paola Pisano al momento l’app sarebbe stata scaricata da 4,1 milioni di persone, mentre in Germania Corona Warn-App è arrivata a 15 milioni di download.