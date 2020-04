Continua incessante l’attività di controllo delle forze dell’ordine sul rispetto delle misure di contenimento del coronavirus. Dopo oltre un mese di lockdown, sono ancora tante le persone che contravvengono alle regole: solo nelle ultime 24 ore ci sono state più di 8mila sanzioni e denunce, una di queste però è diversa da tutte le altre. Come riporta IlFattoQuotidiano, un uomo di Fiumicino ha creato un vademecum contenente in maniera scrupolosa e dettagliata una serie di consigli per trasgredire le attuali restrizioni, senza correre il rischio di sanzioni o denunce: il 50enne ha pubblicato il proprio “lavoro” su un gruppo social molto popolare dedicato al litorale ed è diventato virale in poco tempo, al punto da attirare anche l’attenzione dei carabinieri di Fregene. I quali hanno subito individuato l’autore e lo hanno denunciato per istigazione a disubbidire alle leggi: la guida all’evasione della quarantena era però già stata visionata da una folta platea di lettori.