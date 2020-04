Finanziaria da 400 milioni in Sicilia, oltre il miliardo e mezzo stanziato per l’emergenza Covid. Secondo quanto riporta “Gds.it”, come annunciato, Musumeci e l’assessore al Turismo Manlio Messina inoltre hanno stanziato un budget per promuovere il turismo da altre regioni verso l’isola: pronti 4 milioni e 180 mila euro e una delle ipotesi in campo è quella di offrire una notte d’albergo a chi arriverà in Sicilia. Quasi tutti i teatri vedranno aumentare i loro finanziamenti, confermati i budget dell’anno scorso alle varie associazioni che si occupano di ciechi, sordomuti e talassemici mentre sono quasi raddoppiati i fondi per il trasporto degli studenti disabili. Aumenta il budget per i parchi e le riserve. Gianfranco Micciché, ha comunicato che il Parlamento inizierà a votare la manovra a partire dal 27 aprile. Avrà quindi 4 giorni di tempo per approvare tutto.