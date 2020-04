Un’infermiera risultata positiva al Covid 19 è stata bloccata e denunciata dalla polizia municipale di Fano che l’aveva vista passeggiare con il marito e i due figli, mano nella mano. La donna si è difesa dicendo di essere andata a gettare la spazzatura. Come riporta “La Repubblica”, in realtà era molto più lontano da casa. Oltre alla denuncia penale per la donna, ci sono anche le sanzioni amministrative per lei e il marito.