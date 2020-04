Al centro di polemiche il ritorno nell’Isola di circa 260 siciliani da Malta, Arriverà domani a Pozzallo un catamarano della Virtu Ferries, autorizzato dal ministero delle Infrastrutture per il trasporto dei cittadini bloccati da settimane nell’Isola dei Cavalieri Come riporta “Gds” però, non tutti sarebbero disponibili a mettersi subito in quarantena.