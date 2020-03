L’emergenza Coronavirus continua in Italia, la maggioranza dei cittadini sta rispettando le regole del decreto Conte, ma purtroppo ancora c’è qualcuno che non osserva le norme. Secondo quanto riporta “Teleclubitalia.it”, questo è quello che è successo a Villaricca, paese in provincia di Napoli, dove un uomo pur avendo un familiare positivo, è uscito. I carabinieri della Stazione di Villaricca lo hanno rintracciato e poi consegnato alla Polizia Municapale per le formalità del caso. Ora è sottoposto al regime di quarantena.