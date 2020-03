Daniele Faggiano, direttore sportivo del Parma, intervistato da Radio Sportiva, commenta l’attuale situazione. Di seguito alcune sue parole riportate da “fantacalcio.it”: «Non c’è una posizione nella società, dovremmo chiedere al mio presidente. Stiamo cercando di farci trovare pronti, ma al momento la squadra è ferma. Ogni giorno c’è una novità, è inutile prendere decisioni in questo momento. Ad oggi ci sono in campo solo delle ipotesi, più se ne parla e più si fa confusione. Forse qualcuno non si è accorto che viviamo in una città, Parma, molto colpita dal Coronavirus. Come Bergamo, Brescia e Milano, ad esempio. Questo un po’ mi irrita, non è facile stare lontano dalla propria famiglia. Calciomercato? Non c’è neanche la voglia di parlarne in questo momento Il pensiero va alle famiglie delle persone scomparse. Penso che andranno cambiati gli appuntamenti se verrà scelto di chiudere la stagione. Poi se sarà necessario giocare tre volte alla settimane, come già accade in alcuni campionati, lo faremo».