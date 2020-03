Corrado Colombo, ex attaccante di Inter, Atalanta, Torino, Sampdoria, Brescia e Verona tra le più importanti, ma protagonista di una carriera lunghissima. Di seguito le sue parole rilasciate a “tuttobari.it”, riportate da “calcioweb”: «Non auguro a nessuno un’esperienza come quella che stiamo vivendo. Mio padre è ricoverato da cinque giorni a Milano per il Coronavirus. Mia madre è in isolamento. Io, figlio unico, abito a Pistoia, e non posso muovermi. È un’emergenza vera, l’unica arma che abbiamo per combattere il virus è restare in casa, tutti».