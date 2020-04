La Regione Puglia ha requisito i macchinari che stava donando al Veneto, le motivazioni di questa scelta sono da ricercare nel fatto che l’epidemia sta dilagando anche nella regione del Sud Italia. Queste le parole di Michele Emiliano, Governatore della Puglia, riportate da “La Repubblica”: “Una sola strumentazione non è affatto sufficiente a colmare il delta amplissimo tra le analisi realizzabili in Puglia e quelle realizzabili in altre regioni. Contestualmente, chiarisce ancora l’ordinanza, esiste un’impossibilità “di acquistare immediatamente almeno due dei macchinari in pronta consegna”, per l’indisponibilità sul mercato di tali strumentazioni, e questo “potrebbe comportare grave danno alla salute dei cittadini pugliesi, che non beneficiano attualmente di un numero di tamponi uguali a quelli di altre regioni, meglio rifornite di macchinari reagenti”.