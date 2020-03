Per effetto del Coronavirus dunque, fino al 3 aprile il campionato di serie D resterà fermo. Stando alle comunicazioni ufficiali, si tornerebbe in campo il 5 Aprile, ma se così non fosse, si paventerebbe anche l’ipotesi di una conclusione anticipata del torneo. In tal caso, le posizioni in classifica verrebbero congelate rispetto all’ultima gara giocata. Di seguito, ecco quali squadre dunque sarebbero promosse e retrocesse nel caso in cui non si tornasse più a giocare:

GIRONE A –

Promozione: Lucchese (48 punti)

Retrocessione: Verbania (23 punti) e Ligorna (22 punti)

GIRONE B –

Promozione: Pro Sesto (54 punti)

Retrocessione: Dro Alto Garda (17 punti) e Inveruno (17 punti)

GIRONE C –

Promozione: Campodarsego (54 punti)

Retrocessione: San Luigi (21 punti) e Villafranca Veronese (17 punti)

GIRONE D –

Promozione: Mantova (51 punti)

Retrocessione: Ciliverghe (22 punti) e Savignanese (21 punti)

GIRONE E –

Promozione: Grosseto (52 punti)

Retrocessione: Ponsacco (17 punti) e Tuttocuoio (16 punti)

GIRONE F –

Promozione: Matelica (55 punti)

Retrocessione: Chieti (18 punti) e Jesina (13 punti)

GIRONE G –

Promozione: Turris (61 punti)

Retrocessione: Academy Ladispoli (18 punti) e Budoni (16 punti)

GIRONE H:

Promozione: Bitonto (55 punti)

Retrocessione: FC Francavilla (25 punti) e Agropoli (14 punti)

GIRONE I:

Promozione: Palermo (62 punti)

Retrocessione: San Tommaso (21 punti) e Palmese (12 punti).