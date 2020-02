Dopo il caso di Coronavirus che ha coinvolto la Lombardia, sono già stati rinviati i match dei campionati minori dilettantistici, mentre per la serie A non dovrebbero esserci rischi. A San Siro per domenica sera è in programma la gara fra Inter e Sampdoria, ma la FIGC, dopo un confronto con le autorità competenti, ha già fatto sapere di non ritenere presenti al momento elementi di criticità tali da disporre un rinvio. La Federazione – fa sapere ANSA – è in stretto e costante contatto con il Ministero della Salute ed è pronta ad intervenire qualora le condizioni di sicurezza dovessero mutare nelle prossime ore.