Intervenuto ai microfoni de “La Stampa”, Alex Casella, ds del Gozzano, ha parlato di quello che potrebbe essere il futuro della Serie C: «Se ci chiedono di tornare in campo rispettando il protocollo sanitario discusso la settimana scorsa, il Gozzano è tra le realtà impossibilitate a soddisfare i requisiti richiesti. A quelle condizioni non abbiamo l’opportunità di allenarci. Credo che la priorità sia salvare la prossima stagione, cosa tutt’altro che scontata visto che ci sono società della nostra categoria che sono economicamente al limite. Sappiamo che non tornando in campo perderemo il denaro proveniente dal minutaggio dell’utilizzo dei giovani, un aspetto su cui facevamo affidamento. Ma a oggi non vedo altre soluzioni».